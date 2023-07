Marfisa publica exonerações de Valtim e Anderson, e Bocalom torna decretos sem efeito

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (4), os decretos que exoneram o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), Andeson Gomes, foram publicados pela vice-prefeita Marfisa Galvão.

No mesmo caderno, o prefeito Tião Bocalom tornou sem efeito os decretos que exoneravam os dois nomes de sua gestão. Além disso, o prefeito também tornou sem efeito o decreto que nomeava Thales Augusto Moreno de Farias para ocupar o cargo de diretor-presidente da FGB, também nomeado nesta terça-feira (4).

Na última semana, durante uma viagem do prefeito Tião Bocalom para cumprir agendas de trabalho, a vice Marfisa assinou decretos que exoneravam nomes importantes da gestão de Bocalom e até então não havia sido publicados no Diário Oficial.

O prefeito, apesar de ter garantido que iria tornar as exonerações sem efeito, permitiu que os decretos fossem publicados, já que Marfisa estava no exercício do cargo, portanto, tendo autoridade legal para fazer as demissões.

