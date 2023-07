Marido de Zé Celso e ator que ajudou em resgate estão internados e com Covid-19

Marcelo Drummond, de 60 anos, marido de José Celso Martinez Corrêa, e Victor Rosa, ator que ajudou a tirar Zé Celso de seu apartamento em chamas, sofreram danos e estão internados no Hospital São Paulo, de acordo com um amigo próximo.

De acordo com ator Pascoal da Conceição, amigo próximo dos dois que também faz parte da equipe do Teatro Oficina, ambos estão com um nível alto de monóxido de carbono no sangue e testaram positivo para Covid-19.