Marina Silva é esperada em abertura de Fórum Indígena no Acre

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, está sendo esperada em Rio Branco (AC) nesta terça-feira feira (4). A princípio, ela participaria da abertura do 1º Fórum Indígena, que será aberto nesta manhã com a presença do governador Gladson Cameli, da assessora especial estadual indígena Francisca Arara e do presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Leonardo Carvalho.

O evento ocorrerá no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), no campus universitário de Rio Branco. A assessoria do governador Gladson Cameli, que revelou convite à ministra acreana, informou o fórum ocorrerá de 4 a 7 de julho, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a inclusão dos povos indígenas nas pautas e decisões sobre mudanças climáticas e serviços ambientais

Até o fechamento desta reportagem, a assessoria do Ministério do Meio Ambiente não havia informado se a ministra vem ou não a sua terra natal para o encontro. “A princípio, ela iria”, disse uma assessora.