Marta no banco: veja a provável escalação do Brasil para estreia na Copa

O Brasil vai encerrando os preparativos finais para a estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina, na segunda-feira (24/7), contra o Panamá, pelo Grupo F. A Canarinho também pegará França e Jamaica.

Marta deve começar a Copa do Mundo no banco de reservas. A camisa 10 da Seleção Brasileira e seis vezes melhora jogadora do mundo está fazendo uma série de trabalhos separados do grupo principal em razão de um desgaste na coxa esquerda.

Pia Sundhage, treinadora do Brasil, já declarou em diversas oportunidades que não usará marta apenas como titular e que fará a escolha jogo a jogo.

Um provável time titular da Seleção Brasileira tem: Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.

No dia 2 de julho, a Seleção Brasileira Feminina de futebol fez um amistoso contra o Chile, em partida realizada pelo Metrópoles Sports.

A goleada por 4 x 0, com gols de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse, marcou o último jogo antes da Copa do Mundo.