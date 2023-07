Matheus Pato deixa o Borneio e acerta Shandong Taishan FC

O atacante acreano Matheus Pato vai jogar no futebol da China. A diretoria do Borneio, da Indonésia, fechou a negociação com o Shandong Taishan.

“Deixo o Borneo com o coração apertado. Fui muito bem tratado por todos no clube e agradeço a todos”, disse Matheus Pato em uma rede social.

Torcida não gostou

A torcida do Borneo não gostou da negociação de Matheus Pato. O atacante foi o artilheiro da Liga da Indonésia 22/23 e era considerado um dos principais atletas para a atual temporada.

Clube de expressão

O Shandong Taishan ocupa a 4ª colocação na 1ª divisão da Liga Chinesa 23/24. Matheus Pato chega na nova equipe como uma das principais contratações.