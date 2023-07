‘Matsuri’: primeiro festival asiático do Acre ocorre neste final de semana em Rio Branco

Nos dias 1 e 2 de julho, a Associação de Nerds do Acre (Anac) promove o primeiro Festival Asiático do Acre. O evento Matsuri acontece no Sesc Bosque e é aberto ao público.

O festival tem como objetivo difundir a cultura geek no Acre, trazendo elementos da cultura japonesa e coreana, popular entre os jovens. Os eventos realizados pela Anac contam com lojas, atrações, decorações, comidas e bebidas, inclusive da própria cultura japonesa.