Maurício Carneiro e Dudu deixam Humaitá em uma semana decisiva

O professor Maurício Carneiro e o volante Dudu não seguem no Humaitá na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Maurício Carneiro deixou o comando técnico da equipe após a derrota para o São Francisco e assumiu, novamente, o comando da preparação física. Contudo, na manhã desta terça, 4, o profissional foi comunicado do desligamento.

O volante Dudu cometeu atos de indisciplina desde a última temporada e não aproveitou as oportunidades para seguir no clube.

Seguir no G4

O elenco do Humaitá realiza na manhã desta quarta, 5, no campo B da Federação de Futebol, mais um treinamento visando o confronto contra o Águia, do Pará. A partida será disputada no sábado, 8, às 16 horas, no Florestão, e o Tourão precisa ganhar para se manter dentro do G4.

O que sobrou

Com elenco bastante reduzido, o técnico interino Dorielson Mendes avalia as possibilidades para poder começar a definir os titulares. “Temos mais três treinamentos na semana. Vamos avaliar com calma e escolher as peças certas”, explicou o treinador.

Dudu vai definir sua rescisão com presidente Igor Cotta no Rio de Janeiro/Foto Manoel Façanha