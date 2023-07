Internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o último dia 27, MC Marcinho está passando por uma importante cirurgia nesta quinta-feira (13/7). A revelação foi feita por um amigo próximo do cantor à esta colunista.

A operação é para colocar um coração artificial no funkeiro, que está precisando de transplantes de coração e rins.

Ainda de acordo com o amigo de MC Marcinho, o cantor segue com o quadro de saúde estável. Na quarta-feira (12/7), o dono do hit “Glamurosa” chegou a acordar mas devido a agitação, precisou ser sedado novamente.

A coluna entrou em contato com a assessoria do hospital Copa D’Or, mas não teve retorno até o fechamento desta nota.

MC Marcinho é cardiopata e vem passando por problemas constantes. Em março, ele realizou uma cirurgia para a troca do marca-passo, aparelho que auxilia na regulação dos batimentos cardíacos. Na ocasião, a equipe do cantor publicou um comunicado nas redes sociais.

“Nosso príncipe do funk, MC Marcinho, acabou de sair a cirurgia cardíaca. E, graças a Deus, foi um sucesso. O quadro está estável. Em breve, ele estará de volta. Muito obrigada a todos que estavam na torcida”, afirmaram.

No início daquele mesmo mês, ele já havia cancelado alguns shows por conta do problema de saúde. O cantor chegou a pedir ajuda para que o plano de saúde liberasse a operação que ele precisava fazer e que estavam demorando: “Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o @bradescosaude que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho. Me ajudem compartilhando esse vídeo e marcando o @bradescosaude para que eu possa ter qualidade de vida e acabe com esse meu sofrimento. Um beijo do seu amigo Mc Marcinho”, convocou ele, na época.