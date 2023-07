MC Mirella surpreende ao publicar foto sem procedimentos estéticos

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança com os seguidores. Atualmente com 25 anos de idade, a cantora resgatou uma foto de quando tinha 18 anos e não tinha realizado procedimentos estéticos.

Na imagem, ela aparece de top, short e botas, com as mãos na cintura. “Um total de zero plásticas e zero procedimentos”, escreveu ela na legenda do post.

MC Mirella participou de realities como A Fazenda, Power Couple e De Férias Com o Ex Celebs e está grávida de Serena, sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves.