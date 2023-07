MEC é acionado para apurar prejuízos causados a alunos com fechamento da U:verse

O Ministério da Educação (MEC) foi acionado para apurar os prejuízos causados a alunos com o encerramento das atividades do Centro Universitário U:verse, em Rio Branco.

A informação foi divulgada nas redes sociais pelo ex-deputado estadual do Acre e assessor especial do ministério, Léo de Brito, na última sexta-feira (21). O assessor informou que abriu um procedimento e encaminhou para a Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior (Seres) para acompanhar a situação.

Léo de Brito afirmou ainda que recebeu diversas ligações e mensagens de alunos relatando os prejuízos causados com o encerramento das atividades do centro universitário.

“Os estudantes estão sendo muito prejudicados nesse processo. Quero dizer que, do ponto de vista daqui do Ministério da Educação, eu que sou do Acre também, estamos tomando todas as providências cabíveis sobre essa situação e esperamos que os estudantes sejam, de fato, acolhidos em suas necessidades nesse momento tão difícil que estão passando”, diz na publicação.

O centro universitário anunciou encerramento das atividades a partir do dia 30 de junho. Entre os motivos que levaram ao fechamento, a direção da instituição citou a pandemia de Covid-19 e grande evasão de alunos.

VEJA: U:verse anuncia fechamento e comunica transferência de alunos para outra faculdade

À época do anúncio, o centro universitário informou que os estudantes seriam transferidos para a Unimeta. O Ministério Público do Acre (MP-AC) convocou uma reunião com o reitor em exercício da instituição, Igor Clem, para acompanhar os procedimentos relacionados aos alunos que estavam matriculados na instituição.

SAIBA MAIS: Estudantes devem perder bolsas com fechamento da U:verse e fazem protesto

Outro problema apontado pelos alunos é com relação às bolsas de estudos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni). A instituição que for receber esses alunos não é obrigada a manter as bolsas, por exemplo, já que tem um limite de bolsistas.