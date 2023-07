Militante do PT faz dancinha em comemoração aos 6 meses do Governo Lula

O coordenador do escritório estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Cesário Braga, publicou nas redes sociais, um vídeo dançando o hit “Love, Love”, de Melody e Naldo Benny, em comemoração aos 6 meses do Governo Lula.

No vídeo, o ex-presidente do PT no Acre comemora projetos como Minha Casa, Minha Vida, Mais Médicos, Farmácia Popular, Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo, Plano Safra, da Agricultura Familiar, Programa Desenrola e PAA.

Cesário é também ex-presidente estadual do PT. Ele passou o cargo para o ex-deputado Daniel Zen, que está à frente do partido.

Veja o vídeo: