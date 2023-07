Ministro de Lula virá ao Acre para fiscalizar alfândegas e anunciar novo concurso

O senador Sérgio Petecão (PSD) será o responsável por articular mais uma visita ministerial ao Acre. Anteriormente, o senador, único da bancada federal acreana que compõe a base do presidente Lula, havia organizado a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao município de Brasiléia, para discutir os crimes na tríplice fronteira do Acre.

Agora, após reunião com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Fávaro, ficou acordado que a autoridade virá ao Acre para abordar os problemas nos serviços alfandegários do estado do Acre e novo concurso público federal com vagas para o estado.

“O ministro nos ouviu com toda a atenção que o assunto merece. Informou-nos que o governo federal está preparando um concurso público, com edital regionalizado, para o cargo de fiscal federal agropecuário. Também determinou a criação de uma força-tarefa com fiscais de outros estados que ficarão no Acre até novembro, período previsto para a posse dos novos concursados. Confirmou, também, que virá pessoalmente ao Acre para averiguar a situação. Com essa decisão, resolverá temporariamente a necessidade de termos mais fiscais trabalhando 24 horas em nossas fronteiras”, disse Petecão.

Ainda na reunião, o senador disse que abordou temas como: laboratórios de análise de alimentos no estado do Acre para fins de exportação de produtos locais e credenciamento de 100 casas de farinhas em Cruzeiro do Sul, interior do estado. Na mesma oportunidade também marcou uma agenda com a Assembleia Legislativa a ser realizada em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, já no segundo semestre deste ano, para debater as questões agrícolas e as dificuldades das fiscalizações fronteiriças.