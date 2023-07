Missa de 7º dia de ex-secretário de Habitação do Acre acontece nesta quarta-feira

A missa de 7º dia de falecimento do ex-secretário de Habitação do Acre, Aurélio Silva da Cruz, acontece nesta quarta-feira (5). A celebração em memória acontece na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, às 19h.

Aurélio foi superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre e secretário de Habitação do Estado.

VEJA MAIS: Ex-secretário de Habitação do Acre, Aurélio Cruz, morre em Brasília; Gladson emite nota

A morte do esposo da secretária de Relações Federativas do Acre, Rosangela Bardales, foi anunciada no último dia 29, em Brasília. O governador Gladson Cameli lamentou a morte do esposo da secretária de Estado. “Rosangela, minhas orações para que o Aurélio esteja junto a Deus e em paz”, disse em uma publicação.