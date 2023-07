Modelo brasileira Carol Mendes diz que já viveu affair com Jared Leto outras vezes: ‘Faz um tempo’

Carol fez parte do time de apresentadores do Faustão na Band e acredita que a participação pode contribuir para futuros trabalhos que assuma na TV.

“Adorei ter feito parte da equipe de apresentadores porque aprendi muito com o Faustão e com toda a produção. É fascinante ter contato com pessoas que têm esse nível de experiência. Desejo sucesso para o João Guilherme no programa [após a saída do pai], acredito que a mudança será uma oportunidade para ele mostrar o talento que tem como apresentador. Ter participado também despertou em mim o desejo de fazer outros trabalhos na TV futuramente”, reflete.