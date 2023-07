Monitorado é morto e outro é ferido após “visita” de ex-companheiros do crime

O monitorado por tornozeleira eletrônica Thiago Melo Mendonça, de 27 anos, vulgo “Sorriso”, foi morto com vários tiros e outro monitorado identificado como Jemesson Pereira dos Anjos, 28, vulgo “Miguel”, foi ferido com um tiro nas nádegas, na tarde desta sexta-feira (7), em Rio Branco (AC).

O crime aconteceu dentro de uma casa na rua Raimunda Djalma da Costa, na quadra 10B do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do 2º Distrito.

Segundo informações da polícia, Thiago, Miguel e uma mulher estavam dentro de uma residência na quadra 10 quando Thiago recebeu uma ligação de dois supostos amigos que ele e Jemesson tinham conhecido na cadeia e que estavam oferecendo drogas para os dois monitorados. Minutos depois, a dupla de criminosos chegou à casa e bateu no portão, sendo recepcionados pelas vítimas.

Um dos assassinos pediu para usar o banheiro da residência e, ao sair do local, já estava com uma arma em punho e começou a disparar contra “Sorriso”, que mesmo ferido tentou pular o muro, mas não teve forças e caiu, sendo executado com mais tiros em seguida.

Ao ver Thiago ser morto, Miguel entrou em luta corporal com o matador, mas acabou ferido pelo comparsa do assassino de Thiago, que também estava armado e efetuou um tiro nas nádegas de Miguel.

Os bandidos ainda efetuaram dois tiros contra a mulher que estava com os monitorados, mas ao ouvir os disparos, ela começou a correr e conseguiu passar pelo portão sem ser baleada e pediu ajuda em uma residência vizinha. Após a ação, a dupla fugiu a pé da cena do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de “Sorriso”.

Miguel foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito e depois de estabilizado foi transportado até o pronto-socorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).