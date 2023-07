Moradores encontram homem desacordado com marcas de agressão na cabeça na BR-317

Na manhã deste domingo (9), um homem ainda não identificado foi achado desacordado com sinais evidentes de agressão na cabeça, na altura do km 120 da BR-317, no sentido Capixaba/Xapuri, no interior do Acre.

De acordo com relatos de moradores locais, não era possível determinar se a vítima foi brutalmente agredida ou se foi atropelada por algum veículo. No entanto, o estado crítico do homem, aparentando ter cerca de 40 anos, exigiu a intervenção das autoridades policiais e do serviço de ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou inicialmente uma ambulância básica da cidade de Capixaba para prestar os primeiros socorros. No entanto, durante o trajeto, a vítima teve uma diminuição considerável de consciência, o que exigiu a intervenção da ambulância 01, de suporte avançado.

Os paramédicos realizaram a intubação e proporcionaram os cuidados necessários para encaminhar o homem em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), apresentando um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.