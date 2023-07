Moradores pedem providências a Mazinho por conta de rua tomada por buracos: “Um caos”

Os moradores da Rua Walter Ilton Maia, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, continuam insatisfeitos com a administração do prefeito Mazinho Serafim. É que há vários meses a referida Rua vem sendo tomada pelos buracos e até agora nenhuma providência foi tomada para resolver o problema.

De acordo com os moradores, os riscos de acidentes são grandes. “A situação em nossa Rua continua um verdadeiro caos. Mais uma vez pedimos a sensibilidade do prefeito em fazer uma intervenção nesse local antes que aconteça o pior”, comentou o autônomo Valdir Teles.

O problema da buraqueira atinge outras ruas de Sena Madureira e, mesmo no período do verão, os trabalhos de melhoramento não acontecem a contento da comunidade.