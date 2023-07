Morre aos 76 anos o policial federal Wilson Bezerra; ele é pai da presidente da Anac

O policial federal aposentado, Wilson Gonçalves Bezerra, 76 anos, faleceu na noite desta sexta-feira (07), vítima de câncer, no Hospital do Rim, em Rio Branco (AC).

Wilson Bezerra, além de ter dedicado anos de sua vida ao serviço policial, tinha um importante legado familiar. Natural de Sena Madureira, ele é pai da atual presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, que também ocupou o cargo de presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), na gestão do governador Gladson Cameli.

Segundo informações repassadas pela família ao ContilNet, Wilson Bezerra será sepultado no cemitério Morada da Paz e o velório acontecerá na capela São João Batista, tudo neste sábado (08). A família ainda não informou que horas será o velório e o sepultamento. A troca de informações sobre horário do velório e sepultamento de Wilson Bezerra, tão logo sejam divulgadas, será acrescentada nesta matéria.