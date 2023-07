Morre Edilson Caetano, produtor rural e irmão do fotógrafo Edison Caetano

Será sepultado na tarde desta quarta-feira (12), no cemitério São João Batista, em Rio Branco ( Ac), o paranaense Edilson Caetano de Souza, que faleceu na madruga de hoje, aos 63 anos, vítima de um AVC.

Ele morreu em casa, no Ramal Edelbrando Caetano, que leva o nome de seu pai, também já falecido, um dos desbravadores de uma areal rural localizada nas imediações da sede do Sinteac (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, onde está havendo o velório.

Edilson Caetano era natural de Toledo, interior do Paraná, e chegou ao Acre no início dos anos 80, como produtor rural. Veio com a família, os pais Edelbrando e a mãe, dona Maria, ambos já falecidos, além dos irmãos irmãos Edison, Eunice e Ederaldo Caetano.

Edison e Eunice tornaram conhecido o sobrenome Caetano como repórteres fotográficos com longa atuação na imprensa local. Edison Caetano foi repórter-fotográfico dos principais jornais impressos do Acre, e Eunice, por longos anos, foi fotógrafa da Agência de Notícias do Governo do Acre.

Edison Caetano voltou ao Paraná, onde reside atualmente. Ederaldo Caetano, o irmão mais novo do grupo, foi prefeito de Acrelândia entre 2016 e 2020. Edmilson era o segundo mais velho dos irmãos e já vinha doente fazia dias, com outros problemas que por certo os levaram ao AVC.