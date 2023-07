Mortes violentas: Acre registra maior crescimento do Brasil em um ano, diz levantamento

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou nesta quinta-feira (20) o anuário que trata do índice de homicídios em todo o país durante o ano de 2022. O Acre figura como o Estado com maior variação na taxa de assassinatos em 2022 (21%), com 28,6 mortes por dia.

Com 47.508 casos, o Brasil registrou queda de homicídios pelo segundo ano consecutivo. Com isso, o País chega ao segundo menor número da série histórica iniciada em 2011, mas os casos seguem em patamar elevado, com 130 ocorrências por dia – ao menos cinco pessoas mortas por hora no último ano.

A taxa de homicídios no País diminuiu de 24 casos (a cada 100 mil habitantes), em 2021, para 23,4, no último ano – o que representa redução de 2,4%. No Nordeste, região que ainda tem a maior taxa de homicídios do País (36,8), esse índice caiu 4,5%. Também houve quedas no Sudeste (-2%) e Norte (-2,7%).

Em contrapartida, os assassinatos subiram 0,8% no Centro-Oeste e 3,4% no Sul. Puxam o aumento dos homicídios nas regiões Centro-Oeste os Estados do Mato Grosso, que teve taxa de 29,3 no último ano (alta de 18,9%), e do Paraná, com taxa de 22,7 em 2022 (aumento de 7,2%).

Os dados do anuário mostram que o perfil das vítimas de assassinato em 2022 não muda muito em relação aos anos anteriores.

Acre se destaca entre os estados que mais matam mulheres no Brasil

O Acre segue no topo de um ranking vergonhoso: é um dos estados onde mais matam mulheres no Brasil. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados nesta quinta-feira (20), o Acre aparece em terceiro lugar, entre as maiores taxas proporcionais desse tipo de crime, com 2,6 a cada 100 mil habitantes.

Embora ainda figure entre as maiores taxas, o estado conseguiu, em um ano, reduzir em 0,1 a média. Em 2021, o anuário indicou que o estado marcou 2,7 casos a cada 100 mil habitantes, e liderou o ranking com o estado do Tocantins.

O estado fica atrás apenas de Rondônia, 3,1 casos, e Mato Grosso do Sul, 2,9.

Acre está entre os 4 estados do Brasil que mais registraram estupros em um ano

A 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Acre foi o quarto estado com maior aumento no número de estupros. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) e compara os números de 2021 e 2022, quando os registros saíram de 593 para 745, um aumento de 25,6% com relação aos números absolutos.

Segundo o levantamento, em 2022 foram 557 foram estupro de vulnerável. Com relação às tentativas de estupro de vulnerável, foram 51 em 2022. Dentre as vítimas, as principais são mulheres. Em 2022, 663 mulheres foram violadas, segundo os dados do anuário.

As denúncias de assédio sexual e importunação sexual também aumentaram. Os casos de assédio foram de 30 para 44 e da importunação, foram de 91 para 125.

Em 2022, o Brasil registrou o maior número da história de casos de estupros, considerando também estupros de vulneráveis. Segundo os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20), foram 74.930 vítimas.

Foram cerca de 6.244 casos por mês ou 205 registros do crime por dia. O levantamento considera casos de ocorrências que foram informados às autoridades policiais. Como nem todos são registrados, pode haver subnotificação.