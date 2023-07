Motociclista morre esmagado por carreta na BR-364 após cruzar pista contrária

Um motociclista ainda não identificado morreu após invadir a pista contrária e bater de frente com carreta na tarde deste sábado (8), no km 8 da BR-364, próximo ao Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motociclista trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, cor vermelha e placa NAE-0757, quando acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com a carreta Bitrem, modelo Iveco/Stralis, de cor branca e placa QWQ-4A91, que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco, da empresa Santa Maria materiais de construção.

Apos a colisão, a vitima ficou presa embaixo da roda do veículo e foi arrastada por cerca de 100 metros pela rodovia federal. O homem teve a cabeça esmagada e varias fraturas pelo corpo, vindo a morreu ainda no local sem chance de receber atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância avançada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo motociclista.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Ao término dos procedimentos, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e identificação.

A moto foi removida por um guincho para o novo pátio da Polícia Rodoviária Federal, e o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos para as autoridades policiais.