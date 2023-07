MPAC descobre mais dois casos de tortura a pessoas em situação de rua praticadas pelo “Pastor Justiceiro” 

Mais dois casos de torturas contra pessoas em situação de rua contra o vigilante Sebastião Ferreira De Lima, também conhecido como o “Pastor Justiceiro”, foram descobertos por investigadores do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Os casos estão documentados em vídeos gravados pelo próprio telefone celular do acusado, que está apreendido e em poder do MPAC. As pessoas torturadas nos vídeos não foram identificadas. Com estes dois últimos casos, o número de acusações contra o “Pastor Justiceiro” sobe para cinco e ele deve ser denunciado à Justiça com pedido de prisão preventiva.

O crime de tortura é imprescritível no Brasil, segundo as leis brasileiras. O caso de Sebastião veio à tona em maio deste ano,quando câmeras de segurança filmaram-no, em companhia de um colega de trabalho espancando um morador de rua na calçada numa loja de venda de roupas em Rio Branco.

Identificado e preso, Sebastião teve o celular apreendido pelo MPAC. Ao examinarem o telefone do acusado, depois que ele e o comparsa haviam sido colocados em liberdade haviam sido colocados em liberdade. Novos casos semelhantes ao primeiro começaram a surgir e Sebastião deve voltar à cadeia nas próximas horas.

