Mulher afirma ter sido vítima de racismo em boate de Rio Branco; empresário se manifesta

A casa notura Moon Club, localizada em Rio Branco, emitiu uma nota de esclarecimento sobre um suposto caso de racismo com uma cliente. A nota afirma que a cliente fez uma denúncia através das redes sociais.

“No sábado dia 1 de julho, uma cliente alega ter sido vítima de racismo na Moon Club, fez um vídeo onde algumas pessoas entravam na boate e ela estava no ‘Hall de entrada da casa’, filmou alguns funcionários e alegou que não conseguia entrar após ter saído”, explica a nota.

No trecho seguinte, a nota afirma que “em nenhum momento do vídeo tem nenhum tipo de racismo ou mal tratamento com a cliente, a casa possui câmeras e temos imagens da cliente saindo de manhã quando acabou a festa”.

A casa noturna disse ainda que após ver o vídeo postado, o gerente da casa mandou mensagem para a cliente para entender o que aconteceu e resolver a situação. “A mesma nem respondeu, fez postagens em seu Instagram e TikTok e inclusive atacou algumas pessoas que comentaram, removeu e bloqueou. Só deixando comentários que concordavam com ela”, disse em outro trecho.

A empresa finaliza a nota afirmando que um dos sócios é negro. “O gerente da casa é negro, existem funcionários e clientes negros, a boate abomina qualquer tipo de preconceito, tanto que entrou em contato com a cliente para tentar entender e resolver a situação, visto que ela não respondeu e não quis resolver, só quis divulgar algumas imagens, então entendemos que o intuito das postagens não era esclarecer ou resolver nada. A Moon Club está a disposição para solucionar e tomar providências caso aconteça qualquer caso de racismo por parte de funcionários ou clientes da casa”, disse.

Veja a nota de esclarecimento na íntegra: