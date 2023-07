Mulher é presa após ataque homofóbico contra procurador no Mercado do Bosque

Uma mulher, que não teve o seu nome revelado, foi presa em flagrante na manhã deste domingo, 23, sob suspeita do crime de homofobia contra um procurador da República, no Mercado Velho, em Rio Branco (AC). A identidade dos envolvidos não foi revelada.

De acordo com informações da polícia, a mulher foi encaminhada para audiência de custódia, mas alegou que tudo não passou de uma brincadeira ao proferir palavras de cunho ofensivo e homofóbico contra a vítima.

O delegado plantonista, Alexnaldo Batista, informou que qualquer pessoa que for vítima de ofensas racistas ou de cunho sexual deve acionar as forças de segurança através do número de emergência 190 e procurar a delegacia mais próxima, garantindo que todas as providências serão tomadas de acordo com a lei.

“Os atos de homofobia são considerados crime e devem ser tratados com seriedade pelas autoridades. A população é encorajada a denunciar qualquer tipo de agressão ou ofensa de cunho homofóbico, a fim de promover a segurança e o respeito à diversidade da sociedade”, disse Alexnaldo Batista.

