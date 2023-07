Mulher é presa por ter fornecido droga que matou neto de De Niro

Sofia Haley Marks, 20 anos, conhecida como Princesa Percocet (nome de uma droga), foi presa em Nova York acusada de fornecer os comprimidos com fentanil, opióide sintético 50 vezes mais forte do que a heroína e 100 vezes mais potente do que a morfina. As drogas teriam matado Leandro De Niro, neto do ator Robert De Niro, 19.

Segundo o The New York Post, Sophia teria vendido a droga a Leandro, que foi encontrado morto em seu apartamento em 2 de julho. Ela acabou presa durante uma investigação secreta realizada pelo Drug Enforcement Administration e Homeland Security.

O indiciamento de Sofia por envolvimento na morte do neto de Robert de Niro está marcado para esta sexta-feira (14/7).

A suspeita é de que a causa da morte tenha sido overdose, já que uma substância branca em pó e acessórios usados no consumo de drogas foram encontrados perto do corpo do neto de Robert De Niro.