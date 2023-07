Mulher leva 42 pontos na cabeça após apanhar de ex com barra de ferro

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) prendeu, nesta quinta-feira (20/7), um homem que bateu na sua ex-companheira com um barra de ferro por não aceitar o término do relacionamento. A vítima levou 42 pontos na cabeça.

O crime ocorreu no município goiano de Mara-Rosa, localizado a cerca de 365 quilômetros da capital do estado. A mulher precisou passar por procedimento cirúrgico, mas seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Civil, os dois brigaram dentro de casa. Motivado por ciúmes, ele teria pego uma barra de ferro.

De acordo com o delegado Peterson Amin, a polícia civil precisou utilizar serviços de inteligência para localizar o homem, que estava foragido após cometer o crime. Ele segue preso por tentativa de feminicídio.