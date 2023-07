Mulher pode morrer por falta de medicação no Acre; família inicia campanha de arrecadação

A acreana Ketilene Morais, 36 anos, enfrenta um dilema angustiante, no bairro Florestal Sul, em Rio Branco (AC). Diagnosticada com hipertensão, diabetes e obesidade avançada, a paciente luta para custear uma medicação essencial para a sua sobrevivência.

Com estado de saúde considerado delicado, ela corre o risco iminente de morte súbita do coração e complicações decorrentes da diabetes. O tratamento requer uma medicação combinada com uma injeção chamada Ozempic, cujo custo é de aproximadamente R$ 1 mil é um obstáculo devido sua condição financeira.

Diante da dificuldade em arcar com as despesas do tratamento, a paciente e seus familiares fazem um apelo àqueles que puderem ajudar no tratamento.

Ao ContilNet, a família de Ketilene Morais conta que iniciou uma campanha na esperança de que pessoas sensíveis à sua causa, contribuam com qualquer valor para aquisição da medicação necessária e, assim, possibilitar uma sobrevida.

“Eu tenho que tomar essa injeção toda a semana, por conta da minha diabetes e o custo é muito alto. Qualquer valor ajuda. Quem puder ajudar, agradeço muito!”, afirmou.

Interessados em ajudar podem enviar um PIX pelo telefone 68-992043407, em nome da própria Ketilene Morais.

Ao ContilNet, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), afirmou que Ketilene teria que entrar na Justiça contra o Governo Federal para gantir o fornecimento do medicamento em razão de não se encontrar no rol do Sistema Único de Saúde (SUS).