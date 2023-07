Município levanta muro do Cemitério São Francisco

Um dos cemitérios mais antigos da capital acreana, o São Francisco, que já tem mais de 50 anos e 180 pessoas sepultadas, está recebendo muros novos. A Prefeitura de Rio Branco está construindo 160 metros quadrados de muro0 executados com recursos próprios.

O secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, disse que o São João Batista passou por manutenção no estacionamento e reparos na iluminação pública este ano e garantiu que a gestão já está elaborando projeto para fazer o muro do cemitério Jardim da Saudade tudo isso segundo ele porque a prefeitura tem dado todo o apoio financeiro para a execução dessas obras.