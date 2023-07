Musk perde mais US$ 20 bilhões em um dia com anúncio da Tesla

Um anúncio feito nesta quinta-feira (20/7) pela fabricante de carros elétricos Tesla provocou um baque para lá de considerável na conta bancária do bilionário Elon Musk, dono da empresa. Ele perdeu US$ 20,3 bilhões em apenas um dia.

Isso porque a montadora informou ao mercado que pode continuar reduzindo os preços de seus veículos para sustentar o nível de vendas. Algo que terá impacto negativo na lucratividade da companhia, já em declínio.

Com a notícia, as ações da Tesla caíram 9,7%, cotadas a US$ 262,90, em Nova York. Essa foi a maior redução desde 20 de abril.

Já a queda do patrimônio líquido de Musk, que ficou em US$ 234,4 bilhões, foi o sétimo maior tombo de todos os tempos entre os ricaços que fazem parte do Índice de Bilionários da Bloomberg.

Com isso, Musk, ainda a pessoa mais rica do mundo, diminui a diferença em relação a Bernard Arnault, presidente da fabricante de artigos de luxo LVMH, que ocupa a segunda posição. A fortuna do dono da Tesla ainda supera a de Arnault em cerca de US$ 33 bilhões.

De acordo com a Bloomberg, a riqueza de Musk, de 52 anos, vem, principalmente, de sua participação em empresas como a fabricante de veículos elétricos, além da Space Exploration Technologies (SpaceX), focada em foguetes, e no Twitter.

O patrimônio de Musk havia aumentado cerca de US$ 118 bilhões neste ano até quarta-feira, período em que as ações da Tesla subiram 136%. Já Arnault, de 74 anos, viu seu patrimônio líquido aumentar em US$ 39 bilhões neste ano para US$ 201,2 bilhões.