Na Apex, Jorge Viana agradece Petecão por apoio ao Governo Lula: “importante”

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, se encontraram nesta quinta-feira (13) na sede da entidade, em Brasília (DF). A foto do encontro foi compartilhada nas redes sociais pelo ex-senador Jorge Viana.

Na publicação, o petista agradeceu o apoio do senador ao Governo de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). Segundo Jorge, o encontro serviu para falar do novo propósito da Apex de fortalecer empresas exportadoras das regiões Norte e Nordeste.

“Hoje, tive o prazer de receber aqui na @ApexBrasil o senador Sérgio Petecão (@senadorpetecao). Tivemos uma longa e boa conversa. Aproveitei para cumprimentá-lo pelo importante apoio dado ao trabalho do presidente Lula, nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_). Discutimos o novo propósito da ApexBrasil de fortalecer empresas exportadoras das regiões Norte e Nordeste. Também, falamos da situação da nossa terra”, afirmou.

Por fim, o ex-senador afirmou que o Acre enfrenta tempos difíceis e que com a boa políticas as mudanças irão acontecer. “O nosso Acre enfrenta tempos difíceis, mas precisamos acreditar e trabalhar por dias melhores. Sabemos que com a boa política, boas mudanças acontecem. Tenho certeza que nesse novo governo do presidente Lula serão realizados grandes investimentos no Acre”, escreveu.