Na onda de demissões, Rede TV! será a próxima a desligar funcionários

Record TV desliga colaboradores

As demissões seriam uma resposta ao mau momento pelo qual passa a Record TV. A emissora do Bispo Macedo tem tido queda nas vendas de publicidade e aumento dos custos de produção. Dos novos desligamentos, segundo o Notícias da TV, somente a área de teledramaturgia será poupada, porque já foi totalmente terceirizada e está sob o controle da Igreja Universal do Reino de Deus.

O mau momento da Record tem a ver com um prejuízo de mais de meio bilhão de reais em 2022. Segundo o jornalista Sandro Nascido, do NaTelinha, a maior parte do prejuízo da Record, no entanto, não foi causado por ela, mas pelo banco Digimais (ex-Renner), que passou a ser controlado pelo bispo Edir Macedo, dono da Record, em 2020.

O balanço da emissora mostra que ela aumentou suas receitas com publicidade em apenas R$ 6 milhões em 2022 (de R$ 2,008 bilhões para R$ 2,014 bilhões). Enquanto isso, os custos com operações, produções, vendas e administração, mais a equivalência financeira (ou seja, os prejuízos do Digimais e outras empresas controladas), subiram 39%, de R$ 1,842 bilhão para R$ 2,568 bilhões.