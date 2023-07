Narcogarimpo avança em estados como o Acre por drogas, ouro e cassiterita

Facções criminosas da Região Sudeste do país, avançam sobre estados da Amazônia Brasileira, incluindo o Acre, segundo o jornal Valor Econômico.

Em uma reportagem especial, o jornal cita um relatório anual da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a situação do tráfico de drogas no país. O assunto foi abordado pela primeira vez no texto da matéria.

“O tráfico ilícito de drogas está exacerbando e ampliando uma série de outras economias criminosas, incluindo ocupação ilegal de terras, extração ilegal de madeira, mineração ilegal, tráfico de animais silvestres e outros crimes que afetam o meio ambiente. Indígenas e outras minorias são desproporcionalmente afetados pelo elo criminoso, pois sofre deslocamento forçado, envenenamento por mercúrio e maior exposição à violência e vitimização”, relata o texto.

O jornal utiliza ainda como exemplo, o acampamento do Ouro Mil, em Roraima, responsável por expandir um novo modelo de garimpo, o narcogarimpo, que envolve não só a exploração de ouro e o tráfico de drogas pelas bacias da região amazônica, mas também, a exploração ilegal da cassiterita, outro mineral lucrativo, usado na indústria de tintas, plásticos e fungicidas.

A matéria vai de encontrou ao que disse o presidente do ICMBio, Mauro Pires, que denunciou a presença de organizações criminosas atuando nas florestas do Acre.

VEJA MAIS: Novo presidente do ICMBio denuncia desmatamento no Acre e atuação de quadrilhas

Mauro disse que a questão do desmatamento não é só o que preocupa na região. Além dos números preocupantes que se expandiram nos últimos anos, o problema está atrelado ao declínio dos recursos naturais e da biodiversidade.