Negão, Joãozinho e Kikinha serão integrados ao elenco do Rio Branco

O zagueiro Negão, o lateral Joãozinho e o atacante Kikinha, atletas do Sub-20, serão integrados ao elenco profissional na temporada de 2024. Joãozinho e Kikinha têm contrato com Estrelão e Negão deve assinar um novo vinculo na próxima semana.

“Foram atletas importantes na nossa campanha e ainda estamos avaliando alguns nomes. O nosso trabalho vai ser feito com calma para podermos ter um elenco forte”, comentou o presidente Valdemar Neto.

Fechando contratações

Valdemar Neto segue observando nomes para a temporada de 2024 porque as metas são bem ousadas visando as disputas das Copas Verde e do Brasil e a Série D. “Temos que pensar em grandes resultados em todos os torneios e por isso iniciamos o planejamento. São competições difíceis, mas podemos conseguir”, afirmou o dirigente.

Grupo fechado

Segundo Valdemar Neto, o objetivo é iniciar a preparação no dia 1º de dezembro com elenco fechado. “Poucas vezes na história, o Rio Branco iniciou uma preparação tão cedo e com os atletas definidos. Esse vai ser um passo importante”, disse o comandante do Estrelão.