No Acre, 16ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ tem data marcada com show de Johnny Hooker

A parada do orgulho LGBTQIAPN+ já tem data confirmada para acontecer no Acre. O evento está marcado para o o dia 17 de setembro, durante a Semana do Orgulho, realiza entre os dias 13 e 17 de setembro.

A tradicional parada acontece a partir das 15h, com concentração no Skate Park, que percorrerá o Parque da Maternidade, até a sua finalização na Concha Acústica Acreana.

Com o tema “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, a Semana do Orgulho contará com diversos encontros e debates em prol dos direitos da população LGBTQIAPN+.