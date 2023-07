No Acre, MC Pipokinha fica só de calcinha no palco e rebola para fãs ; VEJA VÍDEO

A polêmica MC Pipokinha desembarcou no Acre neste domingo (9) para se apresentar em uma casa noturna da capital.

Como de costume nas suas apresentações, a cantora ficou seminua no palco e rodeada dos seus dois dançarinos, rebolou de forma explícita.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Pipokinha tira a roupa e esfrega a blusa nas partes íntimas.

Antes de chegar ao Acre, a cantora fez várias apresentações no estado vizinho de Rondônia. O Ministério Público do Estado pediu a proibição da presença de menores de idade no show.

VEJA O VÍDEO: