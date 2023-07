No Acre, neta registra cotidiano de avó com Alzheimer e faz sucesso nas redes

As redes sociais tem produção de conteúdo de todos os temas, desde o dia-a-dia, a saúde, entretenimento e humor. No Acre, a música Ingrid Anjos passou a compartilhar momentos da avó, a dona Marikinha, de 75 anos, diagnosticada com Alzheimer, no TikTok.

Segundo Ingrid, desde o diagnóstico da avó, ela observava as variações de humor decorrentes da doença e achava engraçado alguns comportamentos da avó e então decidiu gravar e publicar apenas para amigos e familiares.

“Eu postava no meu WhatsApp e muitas pessoas respondiam, achavam engraçado e pediam para eu postar no TikTok que iria viralizar, um dia meu irmão fez um vídeo dela e eu decidi postar no TikTok, quando eu acordei já tinha milhares de visualizações e até hoje as pessoas ainda assistem esse primeiro vídeo”, disse.

Ingrid contou que a avó, Maria Barbosa de Miranda, foi diagnosticada há 5 anos quando a família começou a perceber que ela esquecia coisas simples, como o que havia almoçado ou até mesmo o nome dos filhos.

“A gente levou ela em um médico que fez alguns testes com ela antes mesmo do exame por imagem, que comprovou o Alzheimer. Na época assustou muito a gente pois foi o primeiro caso na família, ela desenvolveu bem rápido depois que descobrimos mas conseguimos um médico no Rio de Janeiro para ela, que acompanha ela. Hoje está estável e toma um remédio que age como um freio”, explicou.

O primeiro vídeo feito pela Ingrid e pelo irmão se trata da reação da dona Marikinha quando o neto joga a boneca dela no chão e ela acredita ser um bebê de verdade. Veja o vídeo.

A dona Marikinha faz um tratamento chamado Terapia da Boneca, em que ela cuida de uma boneca como se fosse um bebê, para mantê-la ativa e com sentimento de utilidade, visto que ela “faz dormir” e troca as roupinhas da boneca. Segundo Ingrid, as bonecas delas se chamam Maria, pois além de ser o nome dela, é o único que ela lembra.

Ao ContilNet, Ingrid contou que jamais imaginou que os vídeos iriam ganhar tanto destaque. Atualmente, a conta @vovodoacre no TikTok reúne mais de 93 mil seguidores. “Quando eu dormi, acordei já tinha um milhão e hoje em dia esse vídeo que teve um milhão do dia para noite, já está com 12 milhões, o pessoal continua assistindo”, explica.

Críticas

A neta de dona Marikinha lembrou que, apesar da família e muitos seguidores se divertirem com os vídeos da ‘vovó do Acre’, muitas pessoas criticam alguns vídeos e a exposição de dona Maria.

“Quando a gente postou o vídeo jogando a boneca dela no chão, muitas pessoas criticaram. Eu pedi para minha prima, que é psicóloga e cuida dela também, para fazer um vídeo explicando que ela brinca dessa maneira e é normal, pois muitas pessoas atacaram dizendo que estávamos fazendo por curtidas”, explicou.

Apesar de ser famosa, a ‘vovó do Acre’ não entende que faz sucesso nas redes sociais, mas ainda responde as perguntas e manda beijo para os fãs que pedem