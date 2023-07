No Acre, quase 8% da população acima dos 2 anos têm alguma deficiência

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022, revelam que no Acre, 7,9% da população acima dos dois anos de idade possuem alguma deficiência.

A taxa de pessoas com deficiência (PCD) no Acre é maior ou igual que seis estados brasileiros, entre eles Santa Catarina (6,9%), São Paulo (7,9%) e Amazonas (6,6%).

A pesquisa mostra, ainda, que em todo o país, há 18,6 milhões de pessoas com deficiência, número que representa 8,9% de toda a população brasileira.

O Nordeste foi a região que teve o maior percentual de pessoas com deficiência em 2022, com 10,3%, o equivalente a 5,8 milhões de pessoas. Em seguida estão as regiões Sul, com 8,8% da população; Centro-Oeste, com 8,6%; Norte, com 8,4%; e Sudeste, com menor percentual, de 8,2%.

Menor acesso à educação

Os dados de educação, trabalho e rendimento das pessoas com deficiência mostram que essa parte população ainda está muito menos inserida nas escolas e no mercado de trabalho do que o restante das pessoas.

93,9% das crianças sem deficiências de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental, enquanto 89,3% entre as crianças com deficiência na mesma faixa etária estão matriculadas em alguma instituição de ensino.

Quando se trata de adolescentes, o número é menor ainda, 71,3% das pessoas com deficiência entre 11 e 14 anos frequentam o ensino fundamental.

No ensino médio, a taxa de frequência é de apenas 54,4% entre as pessoas com deficiência de 15 a 17 anos, contra 70,3% das pessoas sem deficiência. E no ensino superior, na faixa entre 18 e 24 anos de idade, a frequência cai para 14,3%, de PCDs e 25,5% de pessoas sem deficiência.

Mercado de Trabalho

No mercado de trabalho, o acesso é menor ainda. o IGBE mostra que o nível de ocupação é de 26,6% entre as pessoas com deficiência, contra 60,7% entre a população brasileira total.

A região com a maior taxa de ocupação entre a população PCD é o Centro-Oeste, com 33,3%, seguido pelo Norte, com 32,7%.