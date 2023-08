No dente de cachorro: filme produzido no Acre será exibido em evento no Rio de Janeiro

O filme acreano “No dente de cachorro”, produzido por uma mulher, será exibido no próximo dia 4, no evento Cinema Correria: construção coletiva de um conceito, que acontece no Rio de Janeiro. O filme resgata o período de colonização do Acre na época em que se montou o contexto socioeconômico e como as mulheres eram violentadas nesse período, principalmente na época dos Ciclos da Borracha.

A exibição está marcada para às 16h, horário de Brasília, e às 14h, no horário do Acre, durante este intercâmbio cultural entre os estados do Brasil através do cinema. O evento também é transmitido ao vivo e pessoas do Brasil todo podem participar como ouvintes.

Joelma Ribeiro, produtora do filme, morou no Rio de Janeiro, entre 2017 e 2019, onde estudou direito no audiovisual e produção audiovisual na Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

O filme

A produção artesanal e totalmente independente foi pensada pela realizadora audiovisual Joelma Ribeiro, de 27 anos. Artista, mulher e mãe, ela diz que o curta-metragem, de pouco mais de 3 minutos, mostra um relato que traz à tona a violência contra a mulher e o impacto dela na história e formação do estado.

A expressão que dá nome ao filme faz referência a uma época em que mulheres indígenas eram pegas nas matas para servirem como escravas sexuais dos seringueiros.

Serviço: