No Limite 2023: veja novo formato, elenco e onde assistir ao reality

O programa, que também está disponível no serviço de streaming Globoplay, será comandado por Fernando Fernandes, apresentador e atleta paralímpico. Diferentemente de outras edições, o campeão não será decidido por votação popular. Veja, a seguir, tudo sobre No Limite 2023 – Amazônia, como elenco, novo formato, como assistir e mais.

Formato do reality show No Limite

A primeira temporada de No Limite estreou em 2000 na TV Globo, sendo um formato nunca visto na televisão brasileira até então. O reality foi baseado no sucesso norte-americano “Survivor”, distribuído pela emissora CBS, e contava com quatro temporadas até 2009. No ano de 2021, no entanto, o programa ganhou um reboot apresentado por André Marques.