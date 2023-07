No Limite – Amazônia: Paulo Vilhena e Claudio Heinrich estão no reality; veja lista de participantes

O No Limite – Amazônia anuncia os seus participantes na noite desta terça-feira (4). A partir dos intervalos de “Vai na Fé” (Globo), o reality apresenta a lista dos 15 jogadores da temporada ambientada na maior floresta tropical do planeta, em mais um ano comandado por Fernando Fernandes. Veja abaixo, na galeria, a lista completa.

Pela primeira vez, No Limite – Amazônia aposta na mistura de participantes anônimos e celebridades. Ao longo da edição, os competidores encaram desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação.

Os 15 participantes da dinâmica serão divididos em duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

No Limite – Amazônia tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após “Terra e Paixão“.

CONHEÇA MAIS DETALHES DOS PARTICIPANTES

MARCUS VINÍCIUS

Marcus Vinícius, de 24 anos, é um vaqueiro de Trindade, Goiás, que trabalha com manejo de gado em uma fazenda. Ele se considera competitivo e confia em sua força e resistência física, mas reconhece que pode ser mais lento em desafios de raciocínio. Se ganhar o prêmio, pretende investir no setor agropecuário e adquirir gado.

SIMONI

Simoni, lutadora de 37 anos, mãe de cinco filhos e natural de Porto Alegre (RS), é campeã mundial de muay thai e possui um centro de treinamento para crianças. Ela se considera preparada para participar do reality devido às adversidades que já enfrentou, embora tenha dificuldade em provas aquáticas. Determinada e de pavio curto, não tolera falta de coletividade. Com o prêmio, deseja ajudar sua família e as crianças de seu centro de treinamento.

GUILHERME

Guilherme, carioca de 27 anos, é dançarino, ator, modelo e fotógrafo, se considerando um poliartista. Criado em uma comunidade de Copacabana, ele se inspirou em Michael Jackson e viajou pelo Brasil e pelo mundo com sua arte. No jogo, vê cada dia como um desafio, confiando em sua força física e habilidade para encontrar soluções. Se vencer, seu objetivo é proporcionar estabilidade financeira à sua família e investir em sua arte.

PAULA

Paula, corinthiana apaixonada de 30 anos, é assistente social e recentemente adotou sua filha Safira, de seis anos. Fascinada por insetos e animais exóticos, possui uma tarântula de estimação chamada Gertrudes e se sente confortável lidando com cobras e fauna amazônica. Seus pontos fortes são lealdade, persistência e espírito aventureiro. Com o prêmio, deseja proporcionar um futuro melhor para sua família e realizar seu sonho de estudar medicina e fazer parte da Cruz Vermelha.

PAULO VILHENA

Paulo Vilhena, ator e cantor de 44 anos, nascido em Santos e atualmente residindo em São Paulo, possui uma extensa carreira na televisão, incluindo participações em novelas e programas da TV Globo, como “Sandy e Junior”. Motivado pela esposa grávida, ele aceitou o desafio de participar doreality, enfrentando o afastamento da família e buscando manter a serenidade diante das adversidades. Sua resiliência, tranquilidade e preparação física são suas principais características, e seu objetivo é adquirir um veleiro para desfrutar com sua família e amigos, caso vença o programa.

AMANDA

Amanda, natural de Rolândia (PR), atualmente mora em Itajaí, Santa Catarina, e possui 34 anos. Como empresária, palestrante e mãe, ela trabalha na indústria da moda e tem uma marca de performance esportiva, com o objetivo de promover a inclusão de pessoas gordas no esporte. Ela se descreve como uma pessoa competitiva, estrategista, otimista, persistente e leal, mas reconhece que sua teimosia e tendência a ser mandona podem ser desvantagens no jogo. Seu sonho é usar o prêmio para impulsionar suas iniciativas e mudar a indústria da moda.

CAROL NAKAMURA

Carol Nakamura, atriz carioca de 40 anos, possui uma trajetória artística variada, incluindo a dança, apresentação na TV e atuação em novelas, teatro e cinema. Consciente de sua tendência em se intrometer onde não é chamada, ela reconhece que isso pode ser prejudicial. Com o prêmio, Carol pretende finalizar a construção de sua casa, criar um espaço para seus cachorros e investir em sua carreira.

CLAUDIO HEINRICH

Claudio Heinrich, ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu de 50 anos, vê em sua participação em No Limite uma oportunidade de reencontrar seus fãs, ser reconhecido pelo público jovem e enfrentar novos desafios. A maior dificuldade para ele será ficar longe de sua família e manter a serenidade diante das adversidades. Ele planeja fazer alianças e eliminar competidores fortes, citando seu perfeccionismo como um ponto fraco. Com o prêmio, Claudio pretende investir em seu filho e em sua própria carreira.

ANDRÉ

André, paratleta de ciclismo de 45 anos, acredita que o aspecto mental será o mais exigente. A restrição de comida será seu maior desafio, já que ele fica de mau humor quando está com fome. Seus pontos fortes são a determinação, responsabilidade e sinceridade, enquanto a falta de comprometimento dos outros o irrita. Com o prêmio, pretende investir em sua carreira como paratleta e ajudar sua família.

MÔNICA CARVALHO

Mônica Carvalho, atriz e roteirista de 52 anos, é conhecida por seu trabalho na televisão. Determinada e competitiva, ela valoriza a excelência, mas não tolera pessoas impositivas ou que gritam. Seus maiores desafios serão a saudade das filhas, dormir ao relento e a falta de conforto, enquanto sua resiliência, tranquilidade e preparação física são seus pontos fortes.

PIPA

Pipa, vice-campeã da primeira temporada do No Limite em 2000, está de volta para mostrar que é protagonista da própria história aos 52 anos. Seus pontos fortes são a empatia, entusiasmo e habilidade comunicativa, mas sua intensidade e ansiedade são seus pontos fracos. Com o prêmio, ela busca tranquilidade e garantir os estudos de seu filho.

RAIANA

Raiana, baiana apaixonada por Salvador, deseja vencer o reality para realizar seus sonhos de viajar, abrir um centro aquático e proporcionar conforto à sua mãe. Sua maior preocupação será a falta de conforto e higiene, mas ela se considera uma pessoa tranquila, evitando brigas e resolvendo conflitos por meio do diálogo. Determinada e fisicamente preparada, especialmente em natação, Raiana está pronta para encarar o desafio do programa.

FULÝ

Fulý, um carioca que vive em São Paulo, se considera preparado para o jogo social. No entanto, seu medo de insetos voadores pode ser um obstáculo. Determinado e resiliente, Fulý está disposto a fazer alianças e está aberto a estratégias, desde que dentro das regras. Com o prêmio, ele planeja cursar moda e investir em sua própria marca.

EUCLIDES

Euclides, lutador de MMA de 37 anos, se diz apaziguador, gosta de fofocas e da intensidade do jogo. Determinado a conhecer seus limites, enfrentará desafios como a vida no mato e a falta de higiene, mas conta com sua afetuosidade e honestidade como pontos fortes. Com o prêmio, ele planeja garantir oportunidades de estudo para seus filhos e realizar uma festa especial para sua filha de 15 anos.

GREICIENE

Greiciene, carioca raiz de 32 anos, trabalha como operadora de telemarketing e mãe solo. Ela pretende eliminar suas dívidas com o prêmio do programa. As privações e a presença de insetos são desafios para Greiciene, que se considera conciliadora e prestativa. Embora não seja naturalmente competitiva, a motivação muda quando dinheiro está em jogo, e se vencer, ela pretende proporcionar uma vida melhor para sua filha.