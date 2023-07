No Limite: saiba quando a lista dos participantes será divulgada

O suspense em torno do No Limite, que estreia no dia 18 de julho, está sendo desvendado aos poucos. A nova temporada, na Amazônia, vai reunir 15 participantes, sendo quatro deles famosos. A novidade foi anunciada por Ana Maria Braga, durante o Mais Você.

Os internautas já fizeram seus palpites, após a divulgação da silhueta de cada um. “Liniker”, apostou um. “Lumena, Alface, Gustavo e Tina”, disse outro. “Domitila”, falou um terceiro. “O primeiro é o pai da Ana Clara”, comentou um quarto. A lista oficial será divulgada nesta terça-feira (4/7), durante a programação da Vênus Platinada, sendo o primeiro nome revelado durante o intervalo de Vai na Fé, folhetim das 19h.

De acordo com o Gshow, pela primeira vez, o programa vai apostar na mistura de anônimos e celebridades. Ao longo da edição, os competidores vão encarar desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. O jogo começa com os confinados divididos duas equipes, que vão carregar no nome frutos típicos da região amazônica, Jenipapo e Urucum.

Mas antes da estreia será possível conferir as novidades da atração. No dia 13 de julho, após a novela Terra e Paixão, vai ao ar uma edição especial do programa, para mostrar os bastidores. Fernando Fernandes, apresentador do No Limite, deu um spoiler do que o público pode esperar: “Nessa temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios”.