Nova vida: pescador é submetido a transplante de fígado na Fundhacre

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), realizou recentemente mais um transplante de fígado em Rio Branco. O procedimento ocorreu na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), atendendo o pescador Jocivaldo Silva, 34 anos.

De acordo com informações de familiares, Jocivaldo foi diagnosticado com hepatite quando tinha 15 anos de idade, mas somente em 2020, ao realizar uma consulta com o infectologista Alan Areal, detectou-se o agravamento da doença. Em 2022, a hepatite evoluiu para cirrose hepática.

Diante da situação grave, o pescador foi transferido de Sena Madureira para Rio Branco e entrou na fila de espera para fazer o transplante. “Graças a Deus foi encontrado um órgão compatível e meu filho foi submetido ao transplante. Deus é fiel em nossas vidas. Só temos é que agradecer a Deus, à equipe da saúde estadual e a todos que nos ajudaram nesse momento”, comentou a dona de casa Maria de Nazaré, mãe de Jocivaldo.

Por se tratar de um procedimento complexo, ele ainda está internado em Rio Branco recebendo o acompanhamento necessário.

O Acre é o único Estado da região Norte que vem realizando transplante de fígado.