Novo concurso BNDES terá 94 vagas para níveis médio e superior

O novo concurso BNDES teve sua oferta confirmada. Em resposta à Folha Dirigida por Qconcursos, nesta segunda-feira, 17, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social revelou que serão abertas 94 vagas para cargos dos níveis médio e superior.

A expectativa é que o edital seja publicado no início de 2024. Já está confirmado também que o concurso terá 40% das vagas reservadas para as seguintes cotas:

30% para candidatos negros; e

10% para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Esses quantitativos são maiores que o mínimo exigido por lei, de 10% e 5%, respectivamente.

De acordo com a Assessoria do BNDES, o último concurso foi aberto em 2012, antes da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais.

Nesse sentido, para promover maior diversidade no quadro de pessoal da instituição, o novo concurso será inclusivo.

“Atualmente, a instituição conta com um percentual aproximado de 14,6% de negros (12,9% de pardos e 1,7% de negros), ao passo em que o percentual aproximado desse grupo na sociedade brasileira é de 56,1% (47% de pardos e 9,1% de negros), conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD Contínua)”, disse o banco, em nota enviada à imprensa.

BNDES tem novo concurso previsto para o início de 2024

(Foto: Miguel Ângelo/CNI)

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a realização do concurso suprirá necessidades estratégicas reprimidas do banco por profissionais, além de representar um avanço institucional.

“A diversidade e a pluralidade enriquecem as instituições”, avaliou, destacando que o estabelecimento de cotas não dispensa, dos candidatos, um desempenho satisfatório na concorrência.

Ainda não há definição sobre a banca organizadora do concurso. Uma instituição será contratada para receber as inscrições e aplicar as provas.

No último concurso do BNDES, em 2012, a Fundação Cesgranrio foi a banca contratada.

Veja quais cargos devem estar no próximo concurso BNDES

Apesar de os cargos do novo edital não terem sido revelados, o Plano de Cargos e Salários do BNDES dispõe de apenas duas carreiras, uma de nível médio e outra de nível superior. Veja:

Nível médio

técnico de suporte administrativo.

Nível superior

profissional básico nas áreas de: Administração; Análise de Sistemas – Desenvolvimento; Análise de Sistemas – Suporte; Arquitetura; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Direito; Economia; Engenharia; Geologia; e Psicologia.

Dessa forma, tais carreiras deverão constar no próximo concurso. As áreas e especialidades estão sendo mapeadas pela área de Recursos Humanos do banco.

Segundo o Plano de Cargos e Salários, para técnico de suporte administrativo os ganhos iniciais são de R$4.794,50, podendo chegar a R$14.373,36, com as progressões na carreira.

Já para profissional básico, os valores iniciais são de R$15.048,69 por mês, chegando a R$35.043,22, com as progressões.

Em fevereiro, em seu discurso de posse como novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante já tinha destacado a intenção de retomar os concursos públicos para a instituição.

“Retomaremos concursos que não ocorrem há mais de dez anos, com cotas”, disse.

Saiba como foi o último concurso para o BNDES

O último concurso para o BNDES foi realizado em 2012 e teve validade expirada em meados de 2015. O edital teve oportunidades em cadastro de reserva para funções dos níveis médio e superior.

No nível médio, as chances foram para o cargo de técnico administrativo. Já para nível superior, as inscrições foram para profissional básico, nas especialidades de:

Administração, Análise de Sistemas (Desenvolvimento e Suporte), Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia.

A banca organizadora foi a Fundação Cesgranrio. Os concorrentes foram avaliados por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Os inscritos de nível médio tiveram que responder a perguntas de Língua Portuguesa (25), Matemática (25), Língua Estrangeira (oito), Conhecimentos Específicos sobre o BNDES (seis) e Conhecimentos Gerais (seis).

A prova discursiva foi uma redação. Os candidatos poderiam somar até 40 pontos na avaliação.

Para nível superior, o exame objetivo cobrou 50 questões. Os itens foram distribuídos pelas disciplinas de Língua Portuguesa (20), Língua estrangeira (10) e Conhecimentos Específicos (20).

Já a prova discursiva teve cinco questões de Conhecimentos Específicos. A avaliação valia até 50 pontos.