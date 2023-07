“Nunca transei com homens”, revela Alexandre Frota sobre filmes pornôs

Polêmico, Alexandre Frota ficou conhecido por conta de suas participações em filmes eróticos, nos anos 2000. Ex marido de Claudia Raia, o ex-ator revelou em entrevista para o Link Podcast, de Felipeh Campos, que nunca se relacionou com o sexo oposto, durante o tempo em que atuou em filmes pornôs. “Nunca transei com homens. Só com a Bianca [Soares], que é uma trans”, contou.

Frota ainda declarou que só se envolveu com a pornografia por causa do dinheiro e que não se arrepende dessa fase da vida: “Foram escolhas minhas e essa conta quem tem que pagar sou eu. Eu nunca pensava que iria ter uma filha, uma esposa, um filho. Na minha cabeça era apenas eu e eu, mas as coisas mudam”.

E completou: “Hoje sou um cara completamente diferente daquele furacão que passou, daquela transgressão toda. Mas eu entendo meu papel como transgressor, como um cara ousado, que chutou a porta e fez acontecer sem se preocupar com o que viria depois”.

Hoje em dia, ele afirma que busca fazer seu melhor, para dar bons exemplos para seus filhos. “Pô, meu pai também fez coisas bacanas”, falou Alexandre Frota, se referindo ao que quer ouvir de seus herdeiros.Em outra entrevista, dessa vez para o podcast Não é Nada Pessoal, o ex-deputado federal relatou que já fez orgia sexual, com a participação de Renato Gaúcho e Luís Carlos Tóffoli, ambos jogadores do Flamengo na década de 90. “Só fiz uma vez [suruba]. Eu nunca gostei, apesar da cabeça aberta, da maneira como eu vivi e o caramba. Nunca gostei de suruba, sempre gostei de me concentrar numa única mulher, numa única pessoa”, falou.