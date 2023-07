Ônibus Lilás e Organismo de Política para as Mulheres atende mulheres em Brasiléia

Nesta sexta-feira (7), Brasiléia recebeu, na Praça Hugo Poli, o ônibus Lilás, um projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Política para as Mulher (Semulher), em parceria com a Prefeitura de Brasiléia através da Organização de Política para as Mulheres. Onde foram realizados diversos atendimentos às mulheres com psicólogo, assistente social, e assessoria Jurídica, Roda de Conversa sobre Violência Contra as Mulheres, os Tipos e a Quebra do Ciclo da Violência, além de Atendimentos Específicos em Casos de Violência contra as Mulheres. O município é o 4º a receber as ações integradas da Unidade Móvel.

O ônibus é equipado com salas fechadas, para garantir privacidade às mulheres, com modelo de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência. No local foram ofertados atendimentos nas áreas psicológica, serviços sociais e jurídicos, além de palestras relacionadas à violência contra mulheres .

Com atendimentos especializados e com duas unidades móveis, o projeto Ônibus Lilás levará atendimento a todos os 22 municípios do estado.

Durante todo o dia que o Ônibus lilás esteve em Brasiléia, a Chefe do Departamento de Enfrentamento de Violência contra a Mulher da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Joelda Paz e a Representante do Organismo de Políticas para as Mulheres em Brasiléia, Suly Guimarães, acompanharam de perto os atendimentos.

Veja o que disseram:

Joelda Paz – Chefe do Departamento de Enfrentamento de Violência contra a Mulher da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Joelda Paz, a parceria com o município foi fundamental para a realização dos atendimentos. “ Queremos agradecer a parceria da prefeitura, na pessoa da prefeita Fernanda Hassem, que disponibilizou a mobilização necessária para que pudéssemos atender as mulheres do município com os serviços ofertados pelo ônibus Lilás”, afirmou.

Suly Guimarães – Representante do Organismo de Políticas para as Mulheres em Brasiléia (OPM),Suly Guimarães.

“Estamos muito felizes de receber aqui na praça Hugo Poli em Brasileia o Ônibus Lilás. Quero agradecer o Governo do Estado e a Secretária de Política para as Mulheres Márdhia El-Shawwa por essa ação de atendimento Itinerante para as mulheres tão importante que vai também para todos os municípios do estado. Hoje aqui em Brasiléia às mulheres estão sendo atendidas com diversos atendimentos desde o social, judiciário até ao psicólogo nessa parceria também com o Organismo de Política para as Mulheres (OPM). Estamos dando voz e fortalecendo a mulher, fazendo com que cada uma delas venha buscar o direito de ajuda com que estão precisando. E a Prefeitura de Brasiléia sempre será parceria com uma ação com que busca da dignidade para as pessoas”, destacou.

Veja fotos: