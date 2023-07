Ossos de preguiça gigante revelam presença humana no Brasil há 25 mil anos

O estudo foi realizado por pesquisadores de instituições do Brasil, da França, dos Estados Unidos e da Irlanda. Por aqui, os centros envolvidos são as universidades federais de São Carlos (SP), de Catalão (GO) e da Bahia. Entre os membros do exterior estão cientistas da Universidade de Belfast, da Universidade Paris-Saclay, do European Synchrotron Radiation Facility e dos museus nacionais de história natural dos Estados Unidos e da França.