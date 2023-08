Para evitar transbordo: Prefeitura de Brasileia realiza instalação de linha de bueiros no Igarapé Balanço

Após o período de chuvas intensas que foi de novembro do ano passado até abril deste ano, a Prefeitura de Brasileia através de toda a equipe da Secretaria Municipal de Obras de ramais, pontes e saneamento básico intensificaram as ações de recuperação desses locais destruídos pelas chuvas da época.

E visando evitar novamente transbordamento do Igarapé Balanço, no Ramal Jarinal, quilômetro 05 e transtorno e prejuízos aos moradores da localidade, como foi registrado em Janeiro deste ano.

A Prefeitura do Município com Recursos Próprios (RP), iniciou a instalação de bueiros com maior capacidade no Igarapé Balanço, concluindo os trabalhos nesta quinta-feira, 27, com duas linhas de ductos, com capacidade de mil milímetros de vazão d’água, cada linha.

Porém os serviços da Prefeitura de Brasileia de recuperação e manutenção de ramais, pontes e instalação de bueiros continuam em outras localidades na zona rural e na cidade proporcionando aos moradores dignidade e melhores condições de trafegabilidade.

Para o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanha os trabalhos, juntamente com o Secretário de Obras, Francisco Lima, enfatizou a importância do serviço realizado nos ramais, pontes e instalação de linhas de bueiros.

“A Prefeita Fernanda Hassem nos solicitou que, tão logo o verão chegasse, que fôssemos aos ramais, pontes e aqui no Igarapé Balanço localizado no ramal do Jarinal, onde hoje com muita alegria nossa e de toda nossa equipe da Secretaria de Obras de Brasileia estamos concluindo a instalação de linha de bueiros de dois mil milímetros de vazão d’água cada, no Igarapé Balanço que ficaram comprometido devido as chuvas em Janeiro. Vamos continuar realizando melhoramento nos ramais, pontes e saneamento básico no município que possam proporcionar melhores condição de vida e acesso aos munícipes”, afirmou.