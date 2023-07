Parceria: Ministério Público e Prefeitura de Brasiléia realizam projeto MP na Comunidade

A prefeita Fernanda Hassem participou, nesta sexta-feira (14), do Projeto MP na Comunidade, uma ação voltada à comunidade indígena do município.

Os serviços ofertados foram diversificados, incluindo emissão de RG, CPF, atendimento médico, jurídico, vacinação, testes rápidos, pesagem do bolsa família, serviços oferecidos pelo Ministério Público, como o Núcleo de Atendimento Psicossocial (NUTERA), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Ouvidoria Geral, emissão de registro de cartório.

A Unidade Móvel Odontológica municipal esteve no local, atendendo a comunidade com extração e limpeza dentária.

Participaram da atividade o Promotor de Justiça, doutor Juleandro Martins, Doutor Jorge Luiz, Juíz de direito, Defensores públicos, Doutores Pedro Veloso e Israel Severo, representante da Fundação Nacional do Índio, Júnior Manchineri, representante da Secretaria de Estado de Assistência Social, Andréia Guedes, e o representante da comunidade indígena, Isaías Jaminawa.

De acordo com o promotor de justiça, Dr. Juleandro Martins, a parceria foi fundamental para a realização do projeto. “Em nome do MP agradecemos a prefeitura de Brasiléia, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Civil, Receita Federal, Fundação Nacional dos Povos Indígenas e várias instituições que aderiram e somaram forças conosco para realizar esse projeto em Brasiléia. É motivo de muita alegria fazer parte desse momento destinado aos povos originários”, disse o Promotor.

A prefeita Fernanda Hassem participou da atividade voltada à comunidade indígena. “Quero parabenizar essa iniciativa maravilhosa do Ministério Público do Estado do Acre, na pessoa do doutor Juleandro, pela sensibilidade e por incluir em nossa programação a I edição temática voltada aos indígenas. A junção dos esforços foi fundamental para o sucesso do projeto MP na comunidade”, afirmou a prefeita.

