Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele mostrou como seria um passeio real pela localidade. Confira aqui neste link. “Cresci assistindo ao seriado. A ideia da modelagem surgiu de uma vontade de poder experimentar a sensação de esta passeando por um ambiente que me traz tantas boas lembranças e memórias afetivas”, contou, em entrevista à revista Casa e Jardim.

Feita em computação gráfica, a vila impressionou pela semelhança com o seriado.“O Chaves foi algo tão marcante na minha infância e no pessoal da minha geração que eu queria, de certa forma, reviver aquilo de uma maneira que eu pudesse me sentir parte daquilo”, explicou.