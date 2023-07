Pela primeira vez na Expoacre, PRF faz exposição e chama atenção de crianças

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está pela primeira vez na Expoacre, trouxe viaturas, rádios, fardas e chamou a atenção da criançada que visita a maior feira de negócios do Acre.

O PRF Souza Nunes, que faz parte da superintendência do Acre, explica que a ideia surgiu para aproximar a população acreana da PRF, inclusive para mostrar as viaturas, trabalhos e materiais. “Aproveitamos esse mês de julho, que foi comemorado no dia 24, 95 anos de PRF, é quase uma centenária e apesar de ser uma polícia recente aqui no estado do Acre, que virou superintendência há pouco tempo, mas a gente já tem alcançado resultados expressivos aqui na região, tanto em apreensões de drogas, como atendimento de acidente e redução de acidentes”, explica.

No estande da PRF na Expoacre, está sendo exposto duas motocicletas, uma Harley é uma BMW, dois veículos, que é chamado de caveirinha, que é um veículo blindado, é uma viatura que é usado no cotidiano.

Para Sara Nataly, de 9 anos, conhecer os equipamentos do cotidiano da PRF é muito legal. A pequena contou ao ContilNet que pensa em seguir essa carreira e que gostou bastante das viaturas.

Confira os cliques: